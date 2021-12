Żądania zostały sformułowane przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najobszerniejszym jak dotąd oświadczeniu na temat gwarancji bezpieczeństwa, które prezydent Władimir Putin chce uzyskać od Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

Zawierają one propozycje dotyczące ustanowienia regularnego dialogu i unikania bliskich spotkań między samolotami wojskowymi i okrętami wojennymi.

Oczekiwane przez Moskwę zablokowanie przystąpienia do NATO Ukrainy, zapalnego punktu w relacjach Wschód-Zachód, jest czymś, co Waszyngton i Kijów już kategorycznie wykluczyły.

MSZ stwierdza, że NATO jest na drodze do wciągnięcia Ukrainy, co prowadzi do rozmieszczenia tam systemów rakietowych, które mogłyby być wymierzone w Rosję.

"Takie nieodpowiedzialne zachowanie stwarza niedopuszczalne zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa i prowokuje poważne ryzyko militarne dla wszystkich zaangażowanych stron, aż do punktu konfliktu na dużą skalę w Europie" - napisano.

"W fundamentalnym interesie bezpieczeństwa europejskiego konieczne jest formalne odwołanie decyzji szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku, że 'Ukraina i Gruzja staną się członkami NATO'".

Rosja zaprzecza planowaniu jakiegokolwiek ataku, ale oskarża Ukrainę i Stany Zjednoczone o destabilizujące zachowanie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że Moskwa proponuje szereg kroków w celu zmniejszenia napięcia, w tym przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych w uzgodnionych limitach od granic Rosja-NATO i ustawić bezpieczne odległości między okrętami wojennymi i samolotami, zwłaszcza na Morzu Bałtyckim i Czarnym.

Moskwa wezwała również do wznowienia regularnego dialogu obronnego ze Stanami Zjednoczonymi i NATO oraz wezwała Waszyngton do przyłączenia się do traktatu ws. rozmieszczania w Europie broni jądrowej pośredniego zasięgu.

Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow ostrzegł kraje zachodnie, by nie odrzucały żądań Rosji dotyczących prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa.

- Jeśli nasi przeciwnicy po drugiej stronie - przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale także inne kraje, ich sojusznicy, tak zwane kraje o podobnych poglądach - jeśli odmówią i spróbują to storpedować, to nieuchronnie doprowadzą do dalszego pogorszenia własnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa - powiedział Riabkow.

- Brak zgody oznaczałby zbliżenie się do wielkiej konfrontacji - dodał.