Czarzasty był pytany o to, jakie kroki powinna podjąć Polska, aby ochronić się przed transmisją wariantu Omikron, nowego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2, który WHO określiła za "niepokojący".



- Samoloty latają w jedną stronę, w drugą. Można się tylko zabezpieczać. Co można robić? Ja mam w tej sprawie jasne stanowisko, za co często zresztą dostaje po pupie. Uważam, że należy wprowadzić kilkanaście zasad takich bardzo twardych. Po pierwsze: zamiast lockdownu wprowadzić ograniczenia dla nieszczepionych, mówię to jasno i precyzyjnie - mówił wicemarszałek Sejmu.

Trzeba zacząć dyskusję na temat obligatoryjnego szczepienia wszystkich w Polsce. Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu

- Po drugie, uważam, że są grupy zawodowe, które powinny być obligatoryjnie szczepione: to są nauczyciele, to jest służba zdrowia - kontynuował.

- Uważam, że powinny być grupy zawodowe, też dzieci, obligatoryjnie testowane dwa razy w tygodniu - mówił Czarzasty. - 500 osób umiera dziennie, prezydent naszego kraju powinien codziennie wprowadzać żałobę narodową - podkreślił.

- Uważam, że trzeba zacząć dyskusję na temat obligatoryjnego szczepienia wszystkich w Polsce. Tak uważam, to jest moje zdanie, nie klubu, nie formacji - stwierdził też Czarzasty.

- Pracodawcy powinni mieć możliwość sprawdzania, czy pracownicy są zaszczepieni, czy nie - mówił również wicemarszałek Sejmu.

- Jeśli państwo będzie silne i będzie egzekwowało obowiązek noszenia maseczek w miejscach zamkniętych, np. w sklepach, to ludzie będą zdrowsi. Maseczka powoduje że zakażamy się czterokrotnie mniej - kontynuował wicemarszałek Sejmu. Na pytanie skąd ma takie dane, Czarzasty odparł, że "od lekarzy". Dopytywany od jakich lekarzy odparł: "od normalnych". - Są stanowiska lekarzy w tej sprawie - przekonywał. - Ja się słucham lekarzy, bo jest pandemia - dodał.

Czarzasty przekonywał też, że PiS nie wprowadza takich rozwiązań, bo "boi się o własne notowania" i "o własną większość w Sejmie". - Bo boi się, że straciłby na notowaniach, gdyż antyszczepionkowcy w dużej mierze PiS popierają - ocenił.

Aby zachęcić Polaków do szczepienia przeciw COVID-19 Czarzasty zaproponował m.in. przyznawanie dni wolnych osobom, które się zaszczepiły i odczuwają efekty uboczne szczepienia, a także zachęty finansowe dla szczepiących się. - Pieniądze są niczym w porównaniu z życiem i zdrowiem - mówił.