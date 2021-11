We wtorek szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, poinformował, iż podjął decyzję, aby nadać Marszowi Niepodległości status formalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Reklama

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił stołecznemu ratuszowi uprzątnięcie z trasy marszu wszelkich potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

Marsz Niepodległości 11 listopada wyruszy o godz. 13:00 z ronda Dmowskiego w Warszawie i przejdzie tradycyjną trasą do ronda Waszyngtona.

W środę na konferencji prasowej do sytuacji odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Zdecydowaliśmy się zabezpieczyć te wszystkie materiały budowlane, które były m.in. na rondzie Dmowskiego, od kilku dni się tym zajmujemy - oświadczył.

Czytaj więcej Polityka Gowin: Marsz Niepodległości nie powinien się odbyć, także ze względów pandemicznych Złą decyzją jest to, że Marsz Niepodległości odbędzie się w tym roku - ocenił lider Porozumienia Jarosław Gowin. Były wicepremier zaapelował do uczestników na antenie Polsat News, by marsz odbył się "w atmosferze prawdziwego patriotyzmu".

Reklama

- 200 ton trzeba wywieźć i robimy to, te materiały zostaną usunięte jeszcze dzisiaj. Co prawda trudno wyobrazić sobie, żeby materiały, które ważą po kilkaset ton mogły zagrozić bezpieczeństwu, ale robimy to, bo prosiła nas o to policja - dodał.

Prezydent mówił, że w rozmowach z policją poruszono temat koszy na śmieci i rowerów. - Też je usuniemy z trasy marszu - zapowiedział.

❗Komunikat Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości 🇵🇱 11 Listopada 2021 r.



➡️https://t.co/HkVkDe3gQJ pic.twitter.com/T1KTGRw0pp — UdSKiOR (@Kombatanci) November 9, 2021

- Pytanie oczywiście jest takie, czy kosze tudzież prace remontowe kłócą się dzisiaj z patriotyzmem i kto za to wszystko zapłaci, dlatego że to są koszty niebagatelne - mówił Trzaskowski.

Autopromocja "Rzeczpospolita" Konferencje Poznaj najnowsze trendy na rynku nieruchomości WEŹ UDZIAŁ

Prezydent Warszawy ocenił, że rządzący skomplikowali sytuację "przez to, że zamiast wziąć odpowiedzialność kilka miesięcy temu za organizowanie tego typu obchodów zrobili to dosłownie dwa dni przed 11 listopada".

Czytaj więcej Polityka Marsz Niepodległości bez premiera Morawieckiego. Prezydent Duda nie planuje udziału W Marszu Niepodległości w Warszawie nie weźmie udziału premier Mateusz Morawiecki - poinformowała Polska Agencja Prasowa, powołując się na rzecznika rządu Piotra Müllera.

Reklama

- Niestety, rządzący od samego początku postanowili oddać organizację marszu środowiskom nacjonalistycznym i wygląda na to, że mimo tego, że to Urząd Kombatantów będzie za marsz odpowiadał, że dalej za organizację marszu odpowiada pan Bąkiewicz (prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości - red.), tak przynajmniej wynika ze śledzenia mediów społecznościowych - powiedział.

Rafał Trzaskowski wyraził nadzieję, że Marsz Niepodległości odbędzie się "bez ekscesów". - Olbrzymia większość osób, które chcą wziąć udział w Święcie Niepodległości to ludzie, którzy chcą po prostu uczcić święto i nie zamierzają robić tego w sposób, który miałby jakiekolwiek znamiona zagrożenia dla bezpieczeństwa - podkreślił.

- Ale można się spodziewać, że będziemy świadkami tego typu scen jak rok temu i za to odpowiedzialność wezmą rządzący - powiedział prezydent Warszawy.