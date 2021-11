Gowin był pytany, czy zdarzyło mu się, że podchodzili do niego wyborcy, aby wyrazić dezaprobatę wobec tego, jak władzę sprawuje rząd PIS w czasie, gdy Gowin był w tym rządzie wicepremierem. Polityk podkreślił, że zdarzało mu się to wielokrotnie. Pytanie nawiązywało do incydentu z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który nazwał "kretynką" kobietę, która zaczepiła go w galerii handlowej i skrytykowała go za to "co dzieje się w kraju, co PiS robi kobietom".



Po zdarzeniu w krakowskiej galerii handlowej, gdy nazwał kobietę "kretynką", wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki wyjaśnia, że padł ofiarą "chamstwa i agresji", a na agresję i chamstwo "trzeba reagować".

- Z odpowiedzialności za Polskę można wywiązywać się dobrze tylko wsłuchując się w głosy Polaków. Nie chodzi o to, aby otaczać się tymi, którzy się z nami zgadzają. Trzeba umieć skonfrontować się z naszymi krytykami - stwierdził Gowin.



- Słowa (Terleckiego) są przejawem braku kultury osobistej. Mamy tu do czynienia jednak z czymś głębszym, z przejawem arogancji władzy, która cechuje z pewnością pana marszałka Terleckiego, ale obawiam się, że jest to postawa coraz powszechniejsza w kręgach władzy - ocenił były wicepremier.



- Pan marszałek powinien przeprosić, myślę, że skończy się tym, że zostanie wezwany przez Jarosława Kaczyńskiego i usłyszy, że przesadził - dodał. A czy Terlecki poniesie jakieś konsekwencje? - Wiemy doskonale, że pan marszałek jest zbyt bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego, żeby mógł ponieść jakiekolwiek konsekwencje. Sądzę jednak, że tą jedyną konsekwencją będzie społeczna dysfamia - stwierdził jednocześnie.

Opowiadam się za powrotem do aborcyjnego kompromisu Jarosław Gowin, lider Porozumienia

Gowin był następnie pytany o śmierć 30-letniej Izy z Pszczyny, która zmarła w szpitalu w wyniku sepsy. Wcześniej ciężarnej kobiecie przedwcześnie odeszły wody, ale lekarze czekali z przeprowadzeniem aborcji, ponieważ wciąż wyczuwalne było bicie serca dziecka.

- Nie należy tej sprawy upolityczniać - stwierdził Gowin tłumacząc, dlaczego nie brał udziału w weekendowych protestach organizowanych w związku z tą tragedią w całej Polsce. - Nie mam wątpliwości, że doszło do tragedii, która musi być wyjaśniona - zaznaczył. - Nie ferujmy wyroków, zwłaszcza my politycy - zaapelował.



Na pytanie co zrobić, aby takie sytuacje się nie powtarzały, Gowin stwierdził, że w tej kadencji parlamentu "można uchwalić ustawę o tzw. wadach letalnych". - To byłoby pewną pomocą dla lekarzy w podejmowaniu decyzji o aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu - wyjaśnił. - Nie mam wątpliwości, że ubiegłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego był wielkim nieszczęściem. Po pierwsze: zniszczono kompromis aborcyjny, który obowiązywał 30 lat i który nikogo pod względem moralnym nie satysfakcjonował, ale właśnie dlatego był mądrym rozwiązaniem i trwałym. Po drugie: doprowadzono do sytuacji, w której nawet obowiązujące przepisy mogą być interpretowane, jak się okazuje, w różny sposób. Ja opowiadam się za powrotem do aborcyjnego kompromisu - podkreślił.

