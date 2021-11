Donald Tusk przekonywał, że i wśród polityków opozycji, i wśród wyborców jest wystarczająca "masa krytyczna", aby wygrać najbliższe wybory. Zapewniał też, że wie, jak tego dokonać.

Reklama

Najbardziej pozytywnym programem na przyszłość Tusk nazwał zespół haseł określany jako "anty-PiS", a obejmujący to, co zostało "rozjechane przez PiS-owski walec: ład konstytucyjny, niezawisłe sądownictwo, niezależną prokuraturę czy rolę mediów publicznych. By jednak wybory wygrać i zrealizować taki program, nie można umniejszać swoich możliwości i myśleć o sobie "jak o małej rybce"

Zwyrodniała władza ma źródło także w psychice przywódców.

- Coraz częściej ta władza epatuje czystym złem - uważa polityk. Dodał, że temu złu służy władza całkowita, którą w swoich rękach skupił Jarosław Kaczyński.



Tusk upatruje sukcesu Prawa i Sprawiedliwości i wciąż wysokich notowań w sondażach w postępującym załamaniu języka polityki, nieustannym szukaniu nowych wrogów i nasilania konfliktów, a także tworzeniu atmosfery niepokoju i zagrożenia. Sprzyja temu język "wojennej retoryki", którym posługuje się prezes PiS, a który jak dotąd skutecznie mobilizuje wyborców Zjednoczonej Prawicy.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Tusk: Prawo wprowadzone pod wpływem religijnej sekty powoduje ludzką śmierć - W Polsce poprzez decyzję Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej pod patronatem pana Kaczyńskiego tak naprawdę to prokurator, a nie lekarz prowadzi ciążę - powiedział lider PO Donald Tusk. Zapowiedział udział w proteście przeciw przepisom dotyczącym aborcji.

Zdaniem lidera PO polityka prowadzona przez Zjednoczona Prawicę ulokowała Polskę pod względem kulturowym i cywilizacyjnych na peryferiach Europy, coraz bardziej spychając kraj w kierunku wartości wyznawanych przez takie państwa jak Rosja czy Turcja, ale także niektóre kraje islamskie.



Tusk w wywiadzie ocenił, że tym władzy, jaką sprawuje Kaczyński, jest władzą autorytarną, a w psychice prezesa PiS widzi "niebezpieczne rysy". Nie uważa jednak tego z szczególny fenomen, bo zwyrodniała władza ma źródło także w psychice przywódców.