Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy "Stop LGBT", firmowanej przez Kaję Godek i Fundację Życia i Rodziny. Jako projekt obywatelski podpisany przez 140 tys. osób, ustawa musiała być procedowana przez Sejm.

Projekt zakłada m.in. zakaz organizowania Parad Równości i propagowania związków i małżeństw innych niż heteroseksualne.



Projekt przedstawiał Krzysztof Kasprzak z Fundacji Życia i Rodziny. Jego wystąpienie prowadzący obrady wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty nazwał "najbardziej obrzydliwym", jakie słyszał podczas zasiadania w izbie.

Według Rzymkowskiego LGBT jest "niewątpliwie ideologią", podyktowaną "jakąś kolejną mutacją marksizmu", a jej celem - budowa "nowego człowieka w kontrze do tego człowieka, który do tej pory funkcjonował w ramach rodziny, małżeństwa, macierzyństwa, ojcostwa".

Pytany o naukowe podstawy takiego twierdzenia Rzymkowski odparł, że aby znaleźć powiązania z marksizmem "wystarczy poczytać "biuletynki i broszurki".



- Marksizm w czystej postaci to była walka klas, nazizm to była walka ras, a tutaj mamy walkę na tle seksualnym. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości - stwierdził wiceminister. Dodał jednak, że należy odróżnić ideologię od ludzi.



Przyznał, że, jeśli chodzi o Parady Równości, nie uważa, by miały one charakter zagrażający "bezpieczeństwu drugiego człowieka".