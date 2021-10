- Została zawarta polityczna umowa o współpracy. Będziemy we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd. Będziemy także, szczegóły będą ustalane, wspólnie występować w kolejnych wyborach - mówił na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- To umowa między Prawem i Sprawiedliwością a ruchem OdNowa. To kolejny krok, nie ostatni, który ostatecznie kończy momenty trudności w naszym obozie politycznym. Bardzo się z tego cieszymy. Te rozmowy nie zawsze były łatwe, ale tak w polityce jest. Koniec jest dobry, wszyscy wykazali zdrowy rozsądek - kontynuował.

- Nasze programy, elementy merytoryczne, które znajdują się w programie, nas po prostu łączą. OdNowa ma pewną specyfikę, ale mieści się w naszym wielkim planie przebudowy Polski - komentował Kaczyński.

- Jest pewien element porozumienia, który państwa zainteresuje, chociaż będę mógł go przedstawić w sposób ogólny. Była tam rozmowa i jest to zawarte w porozumieniu, o przyszłym kandydacie na prezydenta Warszawy. To bardzo ważna sprawa i sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju. Jest w tej chwili za wcześnie, by mówić o personaliach, ale to ważny element naszych uzgodnień - dodał.

OdNowa w pięciu ministerstwach

- Dziękuję panu prezesowi za wiele godzin dobrych rozmów o Polsce. Parlamentarzyści OdNowy pozostają członkami klubu PiS. Bardzo się cieszę, że udało nam się osiągnąć porozumienie, które w swej istocie sprowadza się do uzgodnień programowych. Szliśmy do wyborów wspólnie z programem Zjednoczonej Prawicy, więc będziemy go dalej popierać - powiedział wiceprezes MON i prezes stowarzyszenia "OdNowa RP" Marcin Ociepa

- Znalazły się zapisy programowe, które nawiązują do istoty przesłania programowego OdNowy. Są one skupione wokół pięciu priorytetów: bezpieczeństwa, gospodarki, samorządności, polityki europejskiej i polityki zdrowotnej, ze szczególnym otwarciem na młode pokolenie. To pięć priorytetów i ta wyjątkowa grupa docelowa, na której chcemy się skupić i tworzyć wartość dodaną do Zjednoczonej Prawicy, po to, byśmy mogli razem w 2023 roku rozpocząć serię wspólnych zwycięstw - dodał.

Ociepa poinformował, że przedstawiciele OdNowy będą reprezentowani w kierownictwach pięciu ministerstw.

Stowarzyszenie OdNowa tworzą byli członkowie Porozumienia Jarosława Gowina: Marcin Ociepa, Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć