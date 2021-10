Stachowiak-Różecka zachwalając w Radiu Wrocław „Polski Ład” przekonywała, że „rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak już wielokrotnie słuchacze się mogli przekonać, jest po prostu rządem bardzo gospodarnym”. - Te środki jesteśmy w stanie wypracować, mówiąc krótko dzięki własnej gospodarności, własnym projektom gospodarczym, własnym pomysłom, regulacjom podatkowym i reformom - mówiła, komentując zapowiedzi z konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego nt. Rządowego Funduszu Polski Ład w Nidzicy.

- Ta gospodarność sprawia, że jesteśmy w stanie rzeczywiście wspierać polskie samorządy i pomagać w rozwoju Polski. Proszę zwrócić uwagę, że te środki to przede wszystkim infrastruktura drogowa. Jak się przejedziemy po Dolnym Śląsku, to rzeczywiście widać jeszcze takie miejsca, że wierzyć się nie chce, że mamy takie drogi w XXI wieku i w tym zakresie warto wspierać samorządowców, bo infrastruktura drogowa to przyciąganie przede wszystkim biznesu do danej gminy - zwróciła uwagę.

- Skąd pieniądze na „Polski Ład” - spytał posłankę PiS prowadzący rozmowę dziennikarz Dariusz Wieczorkowski. - My Kowalscy będziemy płacić za niego płacić? Bo rząd swoich pieniędzy nie ma, ma nasze pieniądze? - dopytywał. - W tym sensie to wszystkie pieniądze są nasze - odparła Stachowiak-Rózecka. - Rząd nie ma własnych pieniędzy, które produkuje gdzieś we własnej fabryce - dodała.

Pytana o inflację była kandydatka na prezydenta Wrocławia stwierdziła, iż „chyba każdy zdaje sobie sprawę, że to co dzisiaj się dzieje (...) to są konsekwencje polityki energetycznej”. - Inflacja i energetyka są ze sobą bardzo powiązane - mówiła, przyznając, że „rzeczywiście te ceny nieco wzrosły”. - Każdy, kto coś produkuje i potrzebuje do tego prądu, benzyny, to jest jasne, że jego towar będzie rósł - powiedziała.

- Oczywiście, że politycy też to dostrzegają tak po ludzku - dodała, pytana o wzrost cen. - Myślę, że w pierwszej kolejności najbardziej polityka, posła akurat dotyka cena benzyny, bo przecież my do tej Warszawy się musimy z różnych stron Polski dostać. Rzeczywiście, ten kilometr jest coraz droższy - stwierdziła posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

- Inflacja wzrosła, niestety i trzeba to kontrolować (...) ale z drugiej strony na przestrzeni ostatnich lat, od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, wzrosła najniższa krajowa, wzrosła średnia pensja krajowa i ciągle jednak ten wzrost jednego i drugiego, w porównaniu do inflacji, to jest jakby duży zapas - dodała Stachowiak-Różecka.

Posłanka, zwracając uwagę, że „inflacja zależy od bardzo różnych rzeczy” zaznaczyła, że „w największym stopniu, to co się dzieje teraz, jest związane z kwestiami energetycznymi”. - Całe tło europejskie, Putin, Nord Stream 2, trzymanie gazu, podwyższanie, presja na niektóre kraje w Europie, żeby coraz więcej za ten gaz płaciły - wymieniała.