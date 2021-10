Prezes NIK Marian Banaś skierował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz wszystkich klubów i kół poselskich pismo z prośbą o powołanie komisji śledczej w związku z „szeregiem działań podjętych przez Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobrę oraz podległe mu organy prokuratury".

Reklama

Z dokumentem zapoznała się "Rzeczpospolita". Banaś wskazuje cztery kwestie, którymi komisja powinna się zająć. Pierwsza to brak podpisu ministra Ziobry. Pod wnioskiem białostockiej prokuratury o uchylenie mu immunitetu (śledczy chcą stawiać szefowi NIK zarzuty za zatajenie majątku) podpisał się tylko jego zastępca. Banaś pyta też, „dlaczego we wniosku są opisy czynów, co do których nie przedstawiono zarzutów". Nie wspomina jednak jakie.

Czytaj więcej Polityka Pismo Banasia pełne ogólników Prezes NIK w prośbie do marszałek Sejmu o powołanie komisji śledczej nie podaje żadnych konkretów. Dopiero gdy ona powstanie, ujawni zarzuty.

Wcześniej na konferencji prasowej Banaś informował, że „dysponuję oświadczeniami osób, które nakłaniano do składania fałszywych zeznań obciążających mnie i moją rodzinę".

W czwartek na wspólnej konferencji prasowej opozycja poinformowała o skierowaniu wniosku o powołanie komisji śledczej w tej sprawie.

Reklama

- Ten wniosek jest wnioskiem uzgodnionym, jest wnioskiem wynikającym z dbania o przejrzystość funkcjonowania państwa - mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj więcej Polityka Prezes NIK Marian Banaś chce powołania komisji śledczej Wśród osób, które rzekomo miałyby być nakłaniane do zeznań przeciwko prezesowi NIK jest m.in. Arkadiusz B. z resortu finansów, który miał wyłudzać VAT.

- Chcemy żeby sejmowa komisja śledcza, bo nie wierzymy w bezstronność prokuratury, zbadała sytuację w której mogło dochodzić do wywierania wpływów, nacisków, zeznań, które uniemożliwiłyby funkcjonowanie niezależnej NIK - dodał.

- Czas najwyższy, za pomocą komisji śledczej odsłonić kurtynę wszystkich przekrętów Prawa i Sprawiedliwości, a dokumenty w tej sprawie na rękach ma prezes Marian Banaś. Marian Banaś jest dzisiaj akuszerem wiedzy o nielegalnych działaniach rządu - tłumaczył Krzysztof Gawkowski.