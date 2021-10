- Chcemy dzisiaj pokazać na czym polega manipulacja dokonana na tym plakacie i w jaki sposób rządzący manipulują tymi danymi - dodał.

- Nie mamy wskazanego na tym plakacie zakresu czasowego, którego te dane dotyczą. Ministerstwo pokazuje dane od początku roku, od stycznia, kiedy zaszczepionych było bardzo mało, a mieliśmy wiosenną falę, gdy było dużo zakażeń i zgonów - mówił Stoch dodając, że w tamtym czasie "nie mogły się zaszczepić nawet osoby, które chciałyby się zaszczepić".

- Po drugie liczba zakażeń i zgonów liczona jest wśród zaszczepionych po 14 dniach od przyjęcia pełnej dawki. Czyli jeśli ktoś zakaził się po pierwszej dawce, a przed drugą, albo 12-13 dni po drugiej, także jest liczony jako niezaszczepiony - kontynuował.



- Po trzecie w ostatnim rozporządzeniu ministra zdrowia jest wskazane, że osoba, która jest zaszczepiona, nie musi być wysłana na test. Często się zdarza, że osoby mające objawy podobne do COVID, jeśli są zaszczepione nie są kierowane na test. Co także zaniża liczbę osób zaszczepionych, które się zakażają - wyjaśniał.



- Ze względu na te manipulacje będziemy podawać co tydzień dane z ostatniego tygodnia właśnie, które wskazują na prawdziwą liczbę zakażeń wśród osób zaszczepionych - mówił.

21,74 proc. Taki odsetek zgonów chorych na COVID-19 między 24 września a 1 października to osoby niezaszczepione - podała Konfederacja

- W dniach 24 września do 1 października 2021 roku zakażenia zaszczepionych to 2 146, czyli 31,75 proc., a zgony zaszczepionych to 25, czyli 21,74 proc. Jak widać nijak ma się do tej propagandy o 99 proc. zgonów na COVID (niezaszczepionych) - podsumował.

- Te manipulacje będziemy ujawniać i pokazywać dane, które pochodzą z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia - dodał.

Jakub Kalus, z biura prawnego Konfederacji przekonywał z kolei, że rząd powinien, w związku z tym, że "szczepionki nie działają tak jak powinni" prowadzić kampanię informacyjną skierowaną do osób starszych, w których apelowałby do ograniczania przez nich kontaktów pomimo tego, że są zaszczepione.

- Nie żądamy nie wiadomo czego. Żądamy rzetelnych informacji, abyśmy mogli ocenić, czy nasz system ochrony zdrowia się załamie - dodał Kalus.

- Dość epidemii strachu, dość zarządzania strachem naszym społeczeństwem. Żądamy prawdy - podsumował.