Wraz z Duterte-Carpio w wyborach wystartuje, jako jej kandydat na wiceprezydenta, wieloletni współpracownik Duterte, senator Christopher "Bong" Go.

Sara Duterte-Carpio jest obecne burmistrzem Davao, trzeciego co do wielkości miasta kraju. W sobotę Duterte-Carpio zarejestrowała swoją kandydaturę w wyborach na burmistrza tego miasta. Wcześniej wielokrotnie wykluczała możliwość ubiegania się o prezydenturę kraju.



Teraz ABS-CBN, powołując się na słowa prezydenta Duterte, który rozmawiał z dziennikarzem stacji tuż po tym, jak ogłosił, że - wbrew wcześniejszym zapowiedzią - nie wystartuje w wyborach na wiceprezydenta kraju (konstytucja nie pozwala mu ubiegać się o reelekcję), podaje, że córka prezydenta jednak powalczy o stanowisko głowy państwa.



Rzeczniczka Sary Duterte-Carpio pytana o te doniesienia nie komentuje sprawy. - To przekracza zakres mojej wiedzy - mówi Christina Garcia Frasco, burmistrz Liloan.

Jak dotąd również senator Go nie potwierdził doniesień ABS-CBN.

W rozmowie z ABS-CBN Duterte nie potrafił powiedzieć kiedy jego córka oficjalnie zarejestruje swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich.



Prezydent Filipin był też pytany, czy wyraził zgodę, by jego córka ubiegała się o prezydenturę.

- O nie, w rzeczywistości nie rozmawiamy o polityce, nigdy nie rozmawialiśmy o polityce - zapewnił.

Zdaniem analityków Rodrigo Duterte musi doprowadzić do tego, by urząd prezydenta objęła osoba wobec niego lojalna, która ochroni go przed działaniami prawnymi przeciwko niemu

Partia prezydenta Duterte, PDP–Laban, nie wskazała jeszcze swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Córka prezydenta należy do innej formacji, Hugpong ng Pagbabago.

Sondaże wskazują, że Duterte-Carpio - jeśli zdecyduje się na start - będzie faworytem wyborów.



W sobotę 76-letni Duterte zapowiedział, że w 2022 roku przechodzi na polityczną emeryturę. Wcześniej deklarował, że zamierza ubiegać się o urząd wiceprezydenta, czego konstytucja nie wyklucza.



Zdaniem analityków Rodrigo Duterte musi doprowadzić do tego, by urząd prezydenta objęła osoba wobec niego lojalna, która ochroni go przed działaniami prawnymi przeciwko niemu, w związku z brutalną walką z narkobiznesem, jaką Duterte prowadził od 2016 roku. Przeciwnicy Duterte zarzucają mu, że w ramach działań wymierzonych w narkobiznes dokonywano egzekucji poza systemem sądowym.



Kandydaci w wyborach na prezydenta Filipin mają czas do 8 października na zgłoszenie swoich kandydatur. Do 15 listopada kandydatów będzie można jednak podmieniać.