Armia Korei Południowej poinformowała we wtorek o wystrzeleniu przez Koreę Północną rakiety ze wschodniego wybrzeża w kierunku morza.

Reklama

Teraz KCNA informuje, że był to test nowej rakiety, o napędzie ponaddźwiękowym, która znajdzie się w arsenale armii tego kraju. Agencja określiła rakietę mianem "broni strategicznej".

Rakiety ponaddźwiękowe są w stanie osiągnąć prędkość ponad pięciokrotnie większą od prędkości dźwięku - ok. 6,2 tys. km na godzinę.

Test rakiety tego typu może oznaczać, że Korea Północna dołącza do wąskiego grona krajów, które chcą wprowadzić tego typu rakiety do swoich arsenałów - obecnie są to Rosja, USA i Chiny.

Korea Północna pracuje nad nowymi systemami uzbrojenia w czasie, gdy jej rozmowy na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego prowadzone z USA znalazły się w impasie. Korea Północna jako warunek wstępny stawia złagodzenie sankcji nałożonych na nią, na co nie zgadzają się USA.



KCNA informuje, że w teście nowej rakiety, określonej jako Hwasong-8, nie brał udziału Kim Dzong Un.



Broń naddźwiękowa uważana jest za uzbrojenie nowej generacji, które zmniejsza czas, jaki przeciwnik ma na zareagowanie na atak z jej użyciem.