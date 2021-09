Strzeżek odniósł się do kar nałożonych na Polskę, za niezastosowanie się do orzeczenia TSUE nakazującego wstrzymanie pracy kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia sporu między Polską a Czechami.



Reklama

- Problemów jest kilka. Po pierwsze: nikt ze strony rządowej nie chciał rozmawiać z lokalnymi samorządowcami i związkami zawodowymi z Turowa. Jarosław Gowin był jedynym politykiem, który spotykał się z samorządowcami i związkowcami. Po drugie: nikt nie rozmawiał ze stroną czeską, licząc na to, że jakoś to będzie, a może Czesi zapomną o problemie. Ale fakty są następujące: policzono, że trzy dni płacenia kary, to rok funkcjonowania szpitalu w Bogatyni. To są realne pieniądze, które nie wpłyną na konto realnych instytucji - podkreślił samorządowiec.

Mieliśmy festiwal machania szabelką, tylko nikt nie policzył ile to będzie nas kosztować Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia

Wicerzecznik Porozumienia ocenił również strategię rządu w sprawie sporu z Czechami i nasze relacje z instytucjami europejskimi.

- Mieliśmy festiwal machania szabelką, w którym zarzekaliśmy się, że nie zapłacimy UE ani złotówki. Tylko, że albo nikt nie policzył, albo nikt nie chce się przyznać, że pieniądze zostaną odcięte ze wszystkich dotacji, które miały wpłynąć do Polski. Możemy się napinać i mówić, że nie będą nam mówić w Brukseli, jak mamy żyć, ale jak się nie dogadamy to pół miliona euro dziennie będzie płynąć do kosza - przekonywał gość Onetu.

Reklama

Strzeżek przedstawił działania naprawcze, by zażegnać spór z Czechami oraz podkreślił niekompetencję rządu w tej kwestii.

- Na szczeblu samorządowym ze strony polskiej i czeskiej widzimy chęć współpracy. Tego brakowało na poziomie rządowym, to znaczy strona polska nie skontaktowała się ze stroną czeską i niepotrzebnie próbowała przekonać wszystkich w maju, że wszystko jest dogadane, wierząc w to, ze Czesi nie czytają polskich mediów. Na wieść o rzekomym dogadaniu, czeski premier od razu to zdementował i powiedział, że niczego nie podpisywał oraz że Czechy nie wycofują swoich roszczeń - przypomniał.