W środę na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS przyjęto uchwałę "w sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności Rzeczpospolitej". Wyklucza ona możliwość polexitu - poinformowała rzeczniczka partii Anita Czerwińska.

Zdaniem Jarosława Gowina, mamy do czynienia z PiS-exitem. - Wygląda na to, że w kierownictwie partii rządzącej zapadła decyzja, by obrać świadomy kurs na izolacjonizm - skomentował. - Ja się nie boję polexitu, bo uważam, że Polacy są proeuropejskim narodem w mądry sposób. Natomiast boję się czegoś, co już jest faktem, czyli sukcesywnego osłabiania pozycji Polski - dodał lider Porozumienia.

- Moim zdaniem PiS nie ma planów wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Ale David Cameron też nie miał takich planów, tak mu wyszło. Na szczęście uważam, że polskie społeczeństwo jest dużo dojrzalsze od społeczeństwa brytyjskiego - dodał.