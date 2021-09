Odejście z rządu członków Porozumienia spowodowało, że Prawo i Sprawiedliwość musiało szukać nowych posłów, by tworzyć w Sejmie większość. W ostatnim czasie udało się przekonać do tego parlamentarzystów z Kukiz'15. Politycy PiS mają jednak świadomość, że posiadana większość nie daje pewności rządzenia, dlatego partia nie wyklucza współpracy z Konfederacją.

Jak nieoficjalnie informuje WP.pl, Przemysław Czarnek ma odpowiadać za budowanie relacji z Konfederacją. Portal informował, że minister edukacji i nauki zaprosił na spotkanie Krzysztofa Bosaka.

- To prawda, że w ostatnim czasie PiS intensywniej szuka kontaktów z nami. Kilka takich rozmów odbyło się w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu - przekazał rozmówca WP.pl.

Doniesienia skomentował na Twitterze Krzysztof Bosak. "Nie da się zacieśnić czegoś co nie istnieje. PiS prowadzi politykę biegunowo przeciwną do naszych oczekiwań" - napisał poseł Konfederacji. "Także MEN (dopuszczenie do wykorzystania szkół do propagowania eksperymentalnych szczepień wśród dzieci, szczepień za które obecnie nikt finansowo-prawnie nie odpowiada)" - dodał.