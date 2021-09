Lider PSL-u odniósł się do napaści, której doświadczył ze strony przeciwników szczepień na COVID-19, podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Reklama

- Jest decyzja z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze o wszczęciu postępowania. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu, niedługo będę składał wyjaśnienia w tej sprawie. Szkoda, że nie było bezpośredniej reakcji, ze strony policji, która stała pięć metrów od nas - nie zareagowali w ogóle. Trudno bardziej obrazić Polaka i lekarza, niż nazywając go doktorem Mengele, jest to lincz wobec mnie i ludzi, którzy promują szczepienia - stwierdził lekarz.

Kosiniak-Kamysz był pytany o to skąd wziąć pieniądze na dofinansowanie polskiej służby zdrowia.



- Trzeba przesunąć dwa procent ze składki rentowej, ponieważ mamy mniej rencistów, dlatego budżet się bilansuje. Druga rzecz to przesunięcie środków z akcyzy i podatku cukrowego. Jeżeli państwo pobiera podatki od substancji, które powodują choroby, to niech te pieniądze idą na leczenie - przekonywał.

Trudno bardziej obrazić Polaka i lekarza, niż nazywając go doktorem Mengele Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u

Reklama

Kosiniak-Kamysz skomentował także postulaty protestujących w Warszawie przedstawicieli środowiska medycznego.

- Protestujący stracili zaufanie do ministra (Adama) Niedzielskiego. Zbyt wcześnie postawili to żądanie (by spotkanie negocjacyjne odbyło się z premierem Mateuszem Morawieckim przyp. red.), ale trzeba też pamiętać, że to nie jest ich pierwsze żądanie. Oni chcieli rozmawiać z ministrem Niedzielskim już dwa miesiące temu, gdy nie protestowali i nie było 130 wypowiedzeń w poszczególnych pogotowiach - wskazywał.





Czytaj więcej Społeczeństwo MON zakaże używania mundurów przez antyszczepionkowców Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia, które ma zakazać noszenia mundurów wojskowych podczas zgromadzeń, na których dochodzi do niszczenia mienia publicznego. To reakcja na ostatnie działania prowadzone przez przeciwników szczepionek.

Autopromocja LOGISTYKA.RP.PL Branża, która napędza polską gospodarkę CZYTAJ WIĘCEJ