"Partyjką" nazwała Inicjatywę Polską Beata Lubecka, prowadząca rozmowę z posłanką w Radiu Zet. - Pytanie czy to naprawdę będziemy tak wartościować. Liczy się to jak ludzie pracują, jak działają w terenie. To świetni ludzie. Rozumiem, że świetnie jest, jak się jest w wielkim PiS-ie, ale prawdziwa polityka, taka sól ziemi (to działanie w terenie - red.) - mówiła Nowacka.

Reklama

Posłanka Inicjatywy Polskiej przyznała też, że była na Stadionie Narodowym na meczu Polska-Anglia, zakończonym remisem 1:1.



- Smutny początek meczu, kiedy słyszymy hymn (Anglii) i gwizdy ze strony polskich kibiców, myślę, że coś bardzo złego stało się z wzajemnym szacunkiem, który tworzył polski sport. Sam mecz super - mówiła o swoich wrażeniach.

Czytaj więcej Polityka Patryk Jaki: Musimy się nauczyć, że Unia nie jest dobrym wujkiem - Na dzisiaj jest temat walki o to, aby Unia Europejska nie przekształciła się w miejsce, gdzie Polska będzie tylko województwem przyjmującym polecenia z Brukseli - powiedział europoseł PiS Patryk Jaki, deklarując w Polsat News, że obóz rządzący nie chce tzw. polexitu, czyli wyjścia Polski z UE.

Pytana o spór Polski z KE ws. Izby Dyscyplinarnej SN (Komisja Europejska wystąpiła do TSUE o nałożenie kar na Polskę za to, że - wbrew orzeczeniu TSUE - nie zawiesiła działania tej izby) odparła, że "kibicuje Polsce".

Reklama

Smutny początek meczu, kiedy słyszymy hymn (Anglii) i gwizdy ze strony polskich kibiców, myślę, że coś bardzo złego stało się z wzajemnym szacunkiem, który tworzył polski sport Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej

- W sporze rządu z KE uważam, że to rząd powinien zadbać o to, by chronić interesy Rzeczypospolitej. Polski rząd powinien przestrzegać polskiego prawa, czyli zachowywać się w sposób praworządny - dodała.

- Izba Dyscyplinarna absolutnie do likwidacji - dodała. Na uwagę, że PiS zapowiada likwidację Izby odparła: "To niech to zrobią". - Skończyły się żarty z Brukselą. Ja wiem, że rząd mówi "nam to nie zaszkodzi". Im, rządzącym, to rzeczywiście nie zaszkodzi, zaszkodzi Polkom i Polakom - mówiła.

- Rząd PiS-u skończy się, będą rozliczeni ze swoich nieprawidłowości, kradzieży. Ale pieniądze z UE nie należą się rządowi, tylko Polkom i Polakom. I psim obowiązkiem rządu jest usiąść i negocjować, psim obowiązkiem rządu jest przestrzegać polskiego i unijnego prawa - dodała posłanka Koalicji Obywatelskiej.