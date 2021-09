Kilka dni temu, w czasie wieców w stolicy kraju, Brasilii i największym mieście Brazylii, Sao Paulo, Bolsonaro wzywał sędziego Sądu Najwyższego, Alexandre'a Moraesa do ustąpienia ze stanowiska i deklarował, że nie będzie się stosował do jego orzeczeń. Bolsonaro mówił wówczas także m.in. że tylko Bóg może odwołać go z urzędu.



W czwartek kierowcy ciężarówek, popierający Bolsonaro w jego walce z Sądem Najwyższym, zablokowali autostrady w Brazylii, zagrażając kluczowym szlakom eksportowym.

W związku ze wzrostem napięcia w kraju, Bolsonaro wydał w czwartek oświadczenie, które odbierane jest jako próba złagodzenia sporu z Sądem Najwyższym. Prezydent wcześniej oskarżał sędziów tego sądu o to, że przeszkadzają mu w sprawowaniu władzy.



W oświadczeniu prezydent napisał m.in., że ostry język, po który czasami sięga, wynika z "chwilowych emocji", a wszelkie problemy, jakie ma z sędziami, mogą znaleźć rozwiązanie w sądzie.

Prezydent mówił, że jest w sporze z konkretnymi osobami, a nie instytucjami

Bolsonaro, którego w przyszłym roku czekają wybory prezydenckie, traci poparcie w sondażach - Brazylia pod jego rządami, jest jednym z najciężej doświadczonych pandemią koronawirusa krajów świata, inflacja w kraju osiąga niemal dwucyfrową wartość, a bezrobocie jest wysokie.



W czwartek Bolsonaro umieścił też nagranie w mediach społecznościowych, w którym zapewnił, że nie zamierza wykraczać poza ramy konstytucji. Dodał, że nie ma żadnych problemów z instytucjami państwa w Brazylii.



Prezydent mówił, że jest w sporze z konkretnymi osobami, a nie instytucjami. Jednocześnie powtórzył, że jego zdaniem system elektronicznego głosowania, któremu się sprzeciwia, jest podatny na wpływy zewnętrzne. To właśnie kwestia zmiany prawa wyborczego stała się podstawą sporu między prezydentem a Sądem Najwyższym - brazylijski parlament odrzucił zmiany w prawie wyborczym proponowane przez prezydenta, ale Bolsonaro i tak chciałby, aby wybory zorganizowano na podstawie przepisów, które zaproponował.