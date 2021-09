Projekt zmian w przepisach przedstawił mniejszościowy rząd socjaldemokratyczny. Uzasadnia on propozycję tym, że "wciąż jest zbyt wiele osób, zwłaszcza wywodzących się z krajów innych niż państwa zachodnie, które nie mają pracy, do której mogliby wstawać rano".



"Jeśli przyjeżdżasz do Danii, musisz pracować i zapewniać środki sobie i swojej rodzinie" - przekonuje duński rząd.



Rząd zwraca uwagę, że wiele kobiet wywodzących się z Bliskiego Wschodu, Afryki północnej, Afganistanu, Pakistanu i Turcji, które przebywają w Turcji, pozostaje poza rynkiem pracy.

Propozycja przewiduje, że "wysiłek i praca idą w parze" ze świadczeniami społecznymi, a jeśli "ktoś nie jest w stanie sam się utrzymać, musi mieć obowiązek uczestniczyć i wnosić wkład (pracy) równoznaczny z regularnym, tygodniowym czasem pracy, aby otrzymać pełne świadczenia socjalne" - czytamy w 40-stronicowym dokumencie zatytułowanym "Dania może zrobić więcej".

14,1 proc. Taki odsetek mieszkańców Danii stanowią imigranci i ich potomkowie

Na razie nie wiadomo kiedy propozycją zajmie się parlament. Chociaż socjaldemokraci nie mają w nim większości, prawdopodobnie zyskają poparcie centroprawicy dla swojego projektu.



Mai Villadsen, parlamentarzystka opozycyjnej koalicji Czerwono-Zieloni nazwała pomysł socjaldemokratów "głupotą". Dodała, że doprowadzi on do "dumpingu socjalnego", co może doprowadzić do ogólnego spadku wynagrodzeń.



Imigranci i ich potomkowie stanowią obecnie 14,1 proc. populacji Danii, liczącej 6 mln osób. Najliczniej reprezentowani są imigranci z Turcji, Syrii i Iraku.