Przez lata brytyjscy politycy szukali sposobu na znalezienie coraz większych środków potrzebnych na obsługę ubezpieczeń społecznych (wzrost kosztów obsługi tego systemu wiąże się ze starzeniem się społeczeństwa), bez podnoszenia podatków. W 2019 roku Johnson przekonywał, że ma pomysł na reformę systemu opieki społecznej.



Teraz premier Wielkiej Brytanii chce podnieść podatek (składkę) na ubezpieczenie społeczne ok. 25 mln pracującym Brytyjczykom, aby pokryć koszty subsydiowania emerytur dla emerytów - podają brytyjskie media.



Johnson we wtorek ma przewodniczyć posiedzeniu gabinetu, a następnie wystąpić na forum parlamentu ok. 11:30 czasu lokalnego. Następnie premier wraz z ministrem finansów Rishim Sunakiem i ministrem zdrowia, Sajidem Javidem, ma wystąpić na konferencji prasowej.

W 2019 roku Johnson deklarował, że nie podniesie podatku (składki) na ubezpieczenia zdrowotne

- Musimy działać teraz, aby zapewnić, że nasz system ochrony zdrowia i system opieki społecznej ma środki na funkcjonowanie w dłuższym okresie niezbędne do walki z COVID-19, a także do tego, by skończyć z niesprawiedliwymi i katastrofalnymi kosztami opieki społecznej - ma powiedzieć Johnson na forum parlamentu. Treść wypowiedzi premiera opublikowała jego kancelaria.

- Mój rząd nie uchyla się przed trudnymi decyzjami koniecznymi, by pacjenci Narodowej Służby Zdrowia (NHS) mogli liczyć na leczenie, jakiego potrzebują oraz koniecznymi, by naprawić system opieki społecznej - doda premier.

Jednak plan podniesienia podatku (składki) na ubezpieczenie zdrowotne budzi obawy w Partii Konserwatywnej - jej politycy obawiają się, że decyzja ta uderzy w młodszych, gorzej zarabiających wyborców.

Ponadto będzie to złamanie obietnicy wyborczej - w 2019 roku Johnson deklarował, że nie podniesie tego podatku.



Rząd Johnsona zapowiedział w poniedziałek, że w ciągu pół roku skieruje na potrzeby NHS 5,4 mld funtów, w związku z kosztami walki z epidemią COVID-19.