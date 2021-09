Gawkowski wyjaśnił dlaczego Lewica złożyła wniosek o uchylenie stanu wyjątkowego oraz wskazał na niekonsekwencję polskiego rządu, przy prowadzeniu polityki w sytuacjach kryzysowych.

Reklama

- Lewica złożyła wniosek o uchylenie wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego, bo uważamy, że to jest ukrywanie prawdy o tym co dzieje się na granicy. Stan wyjątkowy będzie się Polakom kojarzył ze stanem wojennym - przez lata w Polsce nie wprowadzono takich obostrzeń. Były miliony przypadków zachorowań na COVID-19, a także tysiące zgonów i nie wprowadzono stanu wyjątkowego. Natomiast wprowadza się go, gdy mamy problem z 32 osobami na granicy - zauważył poseł.

Czytaj więcej Polityka Wąsik: Gdyby nie opozycja i media, kryzys imigracyjny by się skończył Gdyby nie szopka, którą zrobiła część mediów i posłowie: (Franciszek) Starczewski, (Maciej) Konieczny, (Michał) Szczerba i (Dariusz) Joński, to ten kryzys migracyjny dawno by się już skończył - przekonywał Maciej Wąsik, wiceminister MSWiA, w rozmowie z "Trójką" Polskiego Radia.

Szef klubu Lewicy wskazywał na to, że obecna sytuacja na granicy z Białorusią wpisuje się w długofalową politykę Jarosława Kaczyńskiego.

- Wprowadzenie stanu wyjątkowego będzie eskalować ten konflikt. Obecna sytuacja jest na rękę Kaczyńskiemu. Prezes PiS-u robi wszystko, by zaostrzać (sytuację na) scenie politycznej - stwierdził gość Radia Zet.

Reklama

Były miliony przypadków zachorowań na COVID-19, a także tysiące zgonów i nie wprowadzono stanu wyjątkowego. Natomiast wprowadza się go, gdy mamy problem z 32 osobami na granicy Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy

Gawkowski był także pytany czy Lewica poprze nowy gospodarczy program PiS-u, "Polski Ład"

- Dla mnie osobiście jest zły plan dla Polski i nie będę rekomendował klubowi głosowania „za”. Ale zaczekam jak będzie wyglądać ostateczny kształt ustawy i odpowiem uczciwie - mówił poseł.