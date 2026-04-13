Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, są zobowiązane do płacenia podatków do 15. dnia każdego miesiąca, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Kto płaci podatek od nieruchomości i podatek leśny?

Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek dotyczy właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych gruntów, a także posiadaczy nieruchomości albo ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, gdy wynika to z umowy, innego tytułu prawnego albo z posiadania bez tytułu prawnego. Jeżeli dana nieruchomość pozostaje we współwłasności lub w posiadaniu kilku podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich.

W przypadku podatku leśnego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki bez osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów albo posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu.

Co jest przedmiotem opodatkowania i ile wynoszą stawki?

Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca jego powstanie, na przykład zakup gruntu, budynku lub budowli.

Wysokość podatku od nieruchomości nie jest jednakowa w całym kraju, ponieważ stawki ustalają rady gmin w swoich uchwałach. Ich górne granice wyznacza corocznie Minister Finansów i Gospodarki w obwieszczeniu. Wyższe stawki stosuje się wobec gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą. W związku z tym przeznaczenie np. części mieszkania na firmę może zwiększyć podatek. Osoby prawne muszą każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć do organu podatkowego deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Podatek leśny obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem tych, które zostały zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatek od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2026 r. stawka podatku leśnego wynosi 61,90 zł za 1 ha lasu. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ta jest obniżona o 50 proc. Osoby prawne mają obowiązek składania organowi podatkowemu do 15 stycznia deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy.