Osoby prawne i jednostki organizacyjne płacą podatek od nieruchomości i leśny do 15. dnia każdego miesiąca
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, są zobowiązane do płacenia podatków do 15. dnia każdego miesiąca, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości płacą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek dotyczy właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych gruntów, a także posiadaczy nieruchomości albo ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, gdy wynika to z umowy, innego tytułu prawnego albo z posiadania bez tytułu prawnego. Jeżeli dana nieruchomość pozostaje we współwłasności lub w posiadaniu kilku podmiotów, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich.
W przypadku podatku leśnego podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki bez osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów albo posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub samorządu.
Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca jego powstanie, na przykład zakup gruntu, budynku lub budowli.
Wysokość podatku od nieruchomości nie jest jednakowa w całym kraju, ponieważ stawki ustalają rady gmin w swoich uchwałach. Ich górne granice wyznacza corocznie Minister Finansów i Gospodarki w obwieszczeniu. Wyższe stawki stosuje się wobec gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą. W związku z tym przeznaczenie np. części mieszkania na firmę może zwiększyć podatek. Osoby prawne muszą każdego roku w terminie do 31 stycznia złożyć do organu podatkowego deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy.
Podatek leśny obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem tych, które zostały zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatek od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2026 r. stawka podatku leśnego wynosi 61,90 zł za 1 ha lasu. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ta jest obniżona o 50 proc. Osoby prawne mają obowiązek składania organowi podatkowemu do 15 stycznia deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy.
