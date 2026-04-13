Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, marzec był kolejnym miesiącem, w którym popyt na mieszkania na wynajem wyraźnie się ożywił. – Wciąż jest on jednak mniejszy niż w poprzednich latach – zaznacza. – Właściciele mieszkań nie mają dziś argumentów, by podnosić czynsze – uważa analityk.

Więcej ofert mieszkań na wynajem

GetHome.pl podaje, powołując się na dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, że w marcu na rynek najmu w całym kraju trafiło ok. 48,5 tys. mieszkań, to o 13 proc. więcej niż w lutym.

Z portali ogłoszeniowych zniknęło zaś ok. 46,5 tys. ofert – to zarówno lokale wynajęte, jak i wycofane z oferty, co oznacza wzrost o 21 proc. miesiąc do miesiąca. – Choć liczba mieszkań, które znalazły najemców, rosła drugi miesiąc z rzędu, nowych ofert wciąż było więcej niż lokali znikających z rynku – zwraca uwagę Marek Wielgo.

W efekcie na koniec marca w serwisach ogłoszeniowych było ok. 83,5 tys. unikatowych ofert najmu, o 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale jednocześnie o 4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy dostępnych mieszkań było ponad 87 tys.

– Z punktu widzenia najemców to bardzo korzystny układ: przybywa ofert, a czynsze nie rosną. Właściciele mieszkań muszą liczyć się z tym, że przy zbyt wygórowanej stawce lokal może po prostu dłużej czekać na najemcę – komentuje Marek Wielgo.

Ile mieszkań do wynajęcia w miastach

Jak mówi Marek Wielgo, miesięczny wzrost podaży mieszkań na wynajem odnotowano niemal we wszystkich największych miastach. W Warszawie liczba unikatowych ofert wynajmu zwiększyła się z ok. 15,3 tys. w lutym do 15,7 tys. w marcu, co oznacza wzrost o 3 proc. Nadal jednak było ich o 19 proc. mniej niż rok wcześniej.

W Krakowie oferta lokali na wynajem wzrosła w ciągu miesiąca z 7,2 tys. do 7,4 tys., czyli także o ok. 3 proc., ale w ujęciu rocznym była niższa o 11 proc. We Wrocławiu oferta zwiększyła się z 5,8 tys. do 6 tys. lokali, co pozwoliło zmniejszyć lukę względem ubiegłego roku do ok. 3 proc.

– W Poznaniu oferta mieszkań wzrosła z 3,1 tys. do 3,2 tys., czyli o 3 proc. miesiąc do miesiąca, pozostając jednak o 14 proc. mniejsza niż przed rokiem. W Łodzi liczba ofert zwiększyła się z 2,6 tys. do 2,8 tys., co oznacza wzrost o 8 proc., choć w ujęciu rocznym rynek pozostaje wyraźnie mniejszy (spadek o 18 proc.) – podaje Marek Wielgo. – W Katowicach odnotowaliśmy wzrost z 2,1 tys. do 2,2 tys. ofert, czyli o 5 proc. miesiąc do miesiąca, ale o 8 proc. mniej niż w marcu ubiegłego roku.

W marcu wyraźnie wyróżniał się Gdańsk, gdzie było do wynajęcia ok. 3,6 tys. lokali, o 8 proc. mniej niż w lutym. – Jednocześnie było to jedyne duże miasto, w którym wybór mieszkań na wynajem był większy niż przed rokiem – o 6 proc. – podaje Marek Wielgo.

Czynsze nawet niższe niż rok temu

Z analiz GetHome.pl wynika, że zmiany podaży i popytu nie przełożyły się na wzrost mediany czynszów w największych miastach. W większości przypadków utrzymała się ona na poziomie z lutego lub była niższa niż rok temu.

W Warszawie czynsz za wynajem mieszkania wynosił ok. 4,2 tys. zł miesięcznie, tyle samo co miesiąc wcześniej i o 2 proc. mniej niż przed rokiem. W Krakowie mediana stawek najmu utrzymała się na poziomie 3 tys. zł, co oznacza stabilizację miesiąc do miesiąca, ale spadek o 3 proc. w ujęciu rocznym.

– We Wrocławiu mediana czynszu wyniosła 2,8 tys. zł – bez zmian względem lutego i o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. W Gdańsku mediana pozostała na poziomie 3 tys. zł, nie zmieniając się ani w ujęciu miesięcznym, ani rocznym – podają autorzy raportu. – W Poznaniu spadła do 2,5 tys. zł, co oznacza obniżkę o 4 proc. względem lutego i o 2 proc. rok do roku. W Katowicach, mimo niewielkiego rynku, mediana czynszu obniżyła się z 2,3 tys. do 2,2 tys. zł, czyli o 4 proc. miesiąc do miesiąca, ale nadal była aż o 12 proc. wyższa niż przed rokiem. W Łodzi typowy czynsz utrzymał się na poziomie 2,1 tys. zł – bez zmian w stosunku do lutego i o 2 proc. wyższym niż rok wcześniej.

Marek Wielgo ocenia, że rynek najmu wchodzi w fazę równowagi. – Przy większym wyborze mieszkań i umiarkowanym popycie właściciele rzadziej decydują się na podwyżki, zwłaszcza że część najemców – wraz z poprawą dostępności kredytów – zaczyna rozważać zakup własnego lokalu – podkreśla ekspert.