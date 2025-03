– Zasady wyliczania kwoty dodatkowego zwrotu są dość skomplikowane. Warto jednak skorzystać z tej możliwości i wykorzystać ulgę do końca – mówi Grzegorz Gębka. Generalnie zresztą zachęca do zweryfikowania tego, co skarbówka wpisała w Twój e-PIT. – Czasami zdarza się, że ulga na dzieci jest wykazana w nieprawidłowej wysokości. Albo w ogóle nie została uwzględniona, choć podatnik ma do niej prawo – podkreśla ekspert.

Czytaj więcej Podatki PIT 2024: są zmiany w Twój e-PIT od fiskusa. Ministerstwo Finansów wyjaśnia Wypełnianie zeznań rocznych w aplikacji mobilnej w telefonie i rozbudowany kreator pomagający ryczałtowcom sporządzić PIT-28: to najważniejsze zmiany w usłudze Twój e-PIT - mówi Maria Chober, zastępca dyrektora w Departamencie Relacji z Klientami w Ministerstwie Finansów.

Komu przysługuje ulga na dzieci?

Przypomnijmy, że ulga jest dla rodzica wychowującego dzieci:

• małoletnie, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,

• pełnoletnie, otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ich dochody nie mają znaczenia,

• pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia), które się uczą (w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe) i nie przekraczają rocznego limitu dochodów (Ministerstwo Finansów podaje, że w 2024 r. ten limit wynosi 21 371,52 zł).