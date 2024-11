Kontrola podatkowa na koniec roku. Dlaczego wtedy? Co sprawdza skarbówka?

Wszczęcie postępowania karnoskarbowego wpływa na bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego – w jaki sposób? Czy podatnik może zapobiec wszczęciu takiego postępowania?

Zgodnie z Ordynacją podatkową bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Co istotne, podatnik do ostatniej chwili może nie wiedzieć, że postępowanie karno-skarbowe jest prowadzone w związku z jego zobowiązaniami podatkowymi i dowiaduje się o nim właśnie z zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. Dzieje się tak mimo podjętej przez NSA uchwały z dnia 24 maja 2021 r. syg. akt I FPS 1/21, która dopuszcza badanie przez sądy administracyjne wpływu postępowania karnoskarbowego na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w tym jego instrumentalnego wszczęcia. W związku z powyższym stanowiskiem sądów administracyjnych organy podatkowe nie zaprzestały jednak praktyki wykorzystywania postępowań karno-skarbowych w celu wydłużenia czasu na kontrolę podatkową. Aby wykazać, że postępowanie karno-skarbowe nie jest wszczęte instrumentalnie, obecnie towarzyszy temu szereg dodatkowych czynności tj. stawianie zarzutów podatnikom, przesłuchania podejrzanych i świadków, przeszukanie siedziby firmy lub domu podatnika. Wszystko to robi skarbówka, aby urealnić prowadzone postępowanie karno-skarbowe.

Jak wygląda proces egzekucji podatnika? Jakie niesie ze sobą konsekwencje? Czy zajęcie majątku może spotkać każdego podatnika, czy raczej dotyczy to wybranych przypadków i sytuacji?

Przebieg egzekucji podatnika tak naprawdę zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli podatnik nie ureguluje zobowiązania, które nie jest sporne i wynika np. ze złożonej przez niego deklaracji, wówczas organ podatkowy wzywa do uregulowania należności podatkowej. Jeżeli po upływie 7 dni podatnik nie spłaci zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami, fiskus ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli organ podatkowy zakwestionuje nasze rozliczenie podatkowe i wyda decyzję podatkową. Zgodnie z art. 239a Ordynacji podatkowej wykonaniu podlega wyłącznie decyzja ostateczna, czyli taka, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku. W praktyce, jeżeli podatnik odwołał się od decyzji organu I instancji, ostateczną decyzją staje się decyzja organu II instancji. Zatem, co do zasady. organy podatkowe mogą wszcząć postępowanie egzekucyjne dopiero po zakończeniu administracyjnego toku, czyli po decyzji organu odwoławczego. Jednak skarbówka może ten proces przyspieszyć i nadać rygor natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji organu I instancji.

Za zobowiązania podatkowe podatnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. Aby ściągnąć zadłużenie fiskus może m.in. zablokować konto bankowe podatnika, zwrócić się do pracodawcy o dokonanie potrąceń od wynagrodzenia, zająć należący do podatnika zarówno majątek ruchomy, jak i nieruchomości. Jeśli dana osoba pozostaje w związku małżeńskim urząd skarbowy ma prawo zająć zarówno majątek osobisty dłużnika, jak i majątek wspólny małżonków. Zajęcie nieruchomości jest również sposobem na uniknięcie przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z przepisami podatkowymi, zobowiązanie zabezpieczone hipoteką nie przedawnia się. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zgodność takiego zapisu z ustawą zasadniczą, jednak nie został on usunięty z Ordynacji podatkowej. Daje to możliwość jego dalszego wykorzystywania fiskusowi.

Jak wygląda procedura związana z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej? Czy podatnik ma możliwość odwołania się od takiej decyzji? Jakie kroki można podjąć, aby ograniczyć jej skutki?

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej zostało szczegółowo opisane w art. 239b Ordynacji podatkowej. Przepisy dokładnie wskazują okoliczności, które muszą zaistnieć, aby było to możliwe. Decyzji nieostatecznej może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane z uwagi m.in. na fakt, że podatnik nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zobowiązania podatkowego lub kiedy okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Zatem fiskusowi wystarczy uprawdopodobnienie, a nie udowodnienie takich okoliczności. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadawany jest w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, jednak wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania decyzji podatkowej.