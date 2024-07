Darowizna od siostry bez podatku. Nawet jeśli działka należy też do szwagra

Ratowanie życia czy decyzja w jaki sposób to życia ma być ratowane? Na to pytanie nie ma złej odpowiedzi. Zapewne większość z nas wybierze ratowanie życia. I ma do tego prawo. Należy jednak pamiętać, że lekarz pozostaje w obowiązku ratowania życia pacjenta nie zależnie od wszystkiego bowiem złożył przysięgę Hipokratesa. Od nas jako od pacjenta zależy w jaki sposób nasze życie może być ratowane. Prawo medyczne to przede wszystkim świadoma zgoda lub sprzeciw. Od nich wszystko się zaczyna i na nich wszystko się kończy. Świadomy pacjent to taki, który zna swoje prawa i wie jak z nich skorzystać.