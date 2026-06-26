Rzeczpospolita

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„Dzień objawienia”. Niezidentyfikowany obiekt filmowy

Spielberg nadal nie rozumie, czym byłby kontakt z wyżej rozwiniętą rasą.

Publikacja: 26.06.2026 12:00

mat.pras.

mat.pras.

Marek Oramus

Opinie o najnowszym filmie Stevena Spielberga uznają go za domknięcie trylogii o Obcych rozpoczętej „Bliskimi spotkaniami III stopnia” oraz „ET”. Tematem i głównym problemem „Dnia objawienia” nie jest jednak kontakt z pozaziemską cywilizacją, bo ten nastąpił dawno i od 79 lat organizacja rządowa Wardex utajnia przed ludzkością straszną prawdę, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Ukrywa dowody, wymusza milczenie świadków, zaciera ślady, wprowadza dezinformację – byle utrzymać tajemnicę. Spielberg czyni z Wardexu prawdziwe kłębowisko demonów, gotowych na wszystko, byle nie nastąpił przeciek.

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