Opinie o najnowszym filmie Stevena Spielberga uznają go za domknięcie trylogii o Obcych rozpoczętej „Bliskimi spotkaniami III stopnia” oraz „ET”. Tematem i głównym problemem „Dnia objawienia” nie jest jednak kontakt z pozaziemską cywilizacją, bo ten nastąpił dawno i od 79 lat organizacja rządowa Wardex utajnia przed ludzkością straszną prawdę, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Ukrywa dowody, wymusza milczenie świadków, zaciera ślady, wprowadza dezinformację – byle utrzymać tajemnicę. Spielberg czyni z Wardexu prawdziwe kłębowisko demonów, gotowych na wszystko, byle nie nastąpił przeciek.