Nie wiemy tak naprawdę, jaka jest skala egzorcyzmów w Polsce. Kościół nie prowadzi statystyk, a księża działają na własną rękę. Według danych z 2024 r., w Polsce działa ok. 120 egzorcystów, dla porównania w wielu europejskich krajach jest ich zaledwie kilku. – Wchodząc w tematy egzorcyzmów, musi pan uważać. […] Wchodzi pan na teren wroga. Bez łaski ochrony może pan nawet zachorować i umrzeć – przestrzegał dziennikarza znany demonolog. Szymon Piegza nie przestraszył się i przez półtora roku pracy nad książką nie korzystał z żadnej duchowej pomocy. Jako osoba wierząca próbował znaleźć pozytywne przykłady osób, którym egzorcyzmy pomogły. Bezskutecznie.