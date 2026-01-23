Rzeczpospolita

Plus Minus
Kopia - Wojna o chipy, czyli dżin wydostał się z butelki

Holenderskie przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 40 tys. osób, z pozoru tajemnicze, za pomocą odrobiny voodoo tworzy najbardziej skomplikowaną maszynę na świecie.

Publikacja: 23.01.2026 14:30

Ze względu na trwającą wojnę technologiczną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przez zakład ASML

Ze względu na trwającą wojnę technologiczną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami przez zakład ASML w San Jose przebiega niewidzialna granica

Foto: Michael Vi/Shutterstock

Marc Hijink

Książka Marca Hijinka „ASML. Chipy, wojna technologiczna i najważniejsza maszyna świata. Jak holenderska firma wygrywa z USA i Chinami”, przeł. Michał Głatki, ukaże się za kilka dni nakładem Wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026 r.

Można by przypuszczać, że maszyna litograficzna kosztująca setki milionów euro jest w stanie tworzyć idealne kopie struktur chipowych. Tak jednak nie jest.

