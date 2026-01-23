4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Aktualizacja: 23.01.2026 09:04 Publikacja: 23.01.2026 09:00
Stoltenberg opisał, jak został sekretarzem generalnym NATO. Propozycję dostał dzięki kolacji. Brali w niej udział premierzy państw nordyckich i Barack Obama, który zrobił sobie przystanek w drodze na spotkanie z Władimirem Putinem w Petersburgu.
Foto: PAP/EPA/MArk Wilson
Te autohagiografie często powstają z pomocą doświadczonych dziennikarzy. Mam ich parę półek. Parę miesięcy temu ukazały się wspomnienia wyjątkowe, na dodatek polityka wciąż urzędującego – Jensa Stoltenberga, wieloletniego sekretarza generalnego NATO, a obecnie ministra finansów Norwegii.
Jego książka „Na mojej warcie. Przewodniczenie NATO w czasie wojny” (na polski przełożyła Milena Skoczko-Nakielska) jest niezwykła pod wieloma względami. Zacznijmy od pracy, która za nią stoi. Połączonej z dyscypliną. Wszystko po to, by nie umknęły szczegóły kluczowych dla współczesnego Zachodu wydarzeń. Pisze o tym sam Stoltenberg: współautor książki – tu też taki jest – Per Madsen Anders przez pięć lat nagrywał szefa NATO i jego współpracowników, kiedy jeszcze wszystko dobrze pamiętali. Po latach detale się zacierają, rośnie chęć do stawiania sobie pomnika, cytaty robią się zbyt literackie.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Donald Trump: „Jest tylko jedna rzecz. Tak, jest jedna rzecz. Moja własna moralność. Mój własny umysł. Tylko to...
Każda zbrodnia pozostawia po sobie ślady. Masz nadzieję, że podczas zbierania dowodów uda ci się zebrać DNA, wło...
Porywając Nicolása Maduro czy grożąc Grenlandii, Donald Trump wpisuje się w rosyjską teorię chaosu. Kremlowscy a...
Trzech amerykańskich kardynałów poszło w ślady papieża i jednoznacznie odcięło się od polityki prezydenta USA. T...
Zaproszenie dla polskiego prezydenta od Donalda Trumpa na szczyt grupy największych gospodarek świata kryje w so...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas