Każdy kraj chce odnosić sukcesy w sporcie. Można dzięki temu zaistnieć na arenie międzynarodowej, pokazać się jako potęga, a jednocześnie dać poczucie szczęścia i dumy własnym obywatelom. Nic dziwnego, że politycy uwielbiają pokazywać się na stadionach, zwłaszcza kiedy są przekonani, że zostaną przyjęci przez kibiców brawami, a za rogiem czai się medal albo zwycięstwo w ważnym meczu. Takie wydarzenia pomagają budować poczucie wspólnoty i dobrze wpływają na sondaże.