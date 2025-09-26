Rzeczpospolita

Dzwon Mikołaj wrócił do Gdańska

Nad zabranym przez nazistów dzwonem gdański przeor i niemiecki proboszcz podali sobie ręce.

Publikacja: 26.09.2025 14:30

Przeor Michał Osek z dzwonem „Mikołajem”, który wrócił do Gdańska. – Odzyskaliśmy prawdziwy skarb –

Przeor Michał Osek z dzwonem „Mikołajem", który wrócił do Gdańska. – Odzyskaliśmy prawdziwy skarb – mówi

Foto: Archiwum Klasztoru Dominikanów w Gdańsku

Stanisław Zasada

Płaszcz to arcydzieło baroku – podziwia przeor Michał Osek.

Stoimy na dziedzińcu gdańskich dominikanów, patrzymy na zabytkowy dzwon. Prawie trzy stulecia dzwonił w tutejszym kościele, w czasie wojny wywieźli go naziści, potem 70 lat służył niemieckim katolikom w Kassel. Właśnie wrócił do Gdańska.

