Płaszcz to arcydzieło baroku – podziwia przeor Michał Osek.

Stoimy na dziedzińcu gdańskich dominikanów, patrzymy na zabytkowy dzwon. Prawie trzy stulecia dzwonił w tutejszym kościele, w czasie wojny wywieźli go naziści, potem 70 lat służył niemieckim katolikom w Kassel. Właśnie wrócił do Gdańska.