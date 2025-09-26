Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 26.09.2025 14:45 Publikacja: 26.09.2025 14:30
Przeor Michał Osek z dzwonem „Mikołajem”, który wrócił do Gdańska. – Odzyskaliśmy prawdziwy skarb – mówi
Foto: Archiwum Klasztoru Dominikanów w Gdańsku
Płaszcz to arcydzieło baroku – podziwia przeor Michał Osek.
Stoimy na dziedzińcu gdańskich dominikanów, patrzymy na zabytkowy dzwon. Prawie trzy stulecia dzwonił w tutejszym kościele, w czasie wojny wywieźli go naziści, potem 70 lat służył niemieckim katolikom w Kassel. Właśnie wrócił do Gdańska.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Niektórzy synowie uważają, że zostali zranieni, a nawet nieodwracalnie poszkodowani przez zachowania, które ojco...
Chciałbym rozmowy o polskości, także tej historycznej, w tonie serio. Kino trochę się nią ciągle żywi, choć akur...
Kiedy tylko słyszę pewny siebie, płynny, panujący nad audytorium głos – odruchowo uzbrajam się w podejrzliwość.
Od skazania Romana Polańskiego za gwałt minęło już prawie pół wieku, ale 92-letni reżyser wciąż jest przedmiotem...
Jeśli ktoś chce zrozumieć, skąd wzięły się działania Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Komisji ds. Pedofil...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas