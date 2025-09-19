„Uleczeni” Jeffa Redigera. Cuda kontra medycyna

Nie zdarzyło mu się wygłosić wykładu, po którym ktoś nie podszedłby i nie powiedział: „Musisz porozmawiać z taką i taką osobą”. W książce „Uleczeni. Medyczne śledztwo w sprawie zaskakujących powrotów do zdrowia” psychiatra podsumowuje swoje obserwacje, doświadczenia, przedstawia historie, przeplatając badaniami i teoriami naukowymi. Na wstępie zaznacza, że jego książka nie jest argumentem dla pacjentów, aby przestawali zażywać leki. Dr Rediger uważa jednak, że trzeba sięgać głębiej do źródeł choroby, nie poprzestając na długoterminowym leczeniu objawów.