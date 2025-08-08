Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Aktualizacja: 08.08.2025 15:32 Publikacja: 08.08.2025 15:30
„Walczące prowincje”
Foto: mat.pras.
Okres Sengoku (1467-1615) w Japonii to nie tylko czas zajadłej walki o władzę, lecz także moment kształtowania się nowej rzeczywistości tego wyspiarskiego kraju. Toczone wówczas bitwy były zarówno wyjątkowo krwawe, jak i pozwoliły uzyskać wielu dowódcom odpowiedni status i prestiż. Najwięksi z nich doprowadzili ostatecznie do zjednoczenia Kraju Kwitnącej Wiśni pod wodzą szoguna, co zapoczątkowało okres prosperity i pokoju, przerwany dopiero w XIX wieku, gdy na horyzoncie pojawiły się przerażające, czarne amerykańskie statki…
