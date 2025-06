Ważnym elementem edukacji jest proces sprawdzania stanu wiedzy i umiejętności. Weryfikacja ta trwa przez cały rok szkolny, z dodatkowymi punktami zwrotnymi na koniec szkoły podstawowej i liceum. Jednym ze sposobów sprawdzania wiedzy jest esej. Wypracowanie na dany temat z jednej strony formatuje sposób wypowiedzi pisemnej, a z drugiej pozwala na pokazanie zakresu swojej wiedzy i twórczości niemalże bez granic. Rok 2024 był pierwszym, kiedy studenci i uczniowie na całym świecie zaczęli używać nowo dostępnych narzędzi (np. ChatGPT) do pisania wypracowań. Jednocześnie wielu profesorów i nauczycieli używa tego narzędzia do oceny prac studentów. Upraszczając, ChatGPT ocenia pracę napisaną przez… ChatGPT. Jako inteligentny gatunek nie potrzebowaliśmy wiele czasu, by dojść do wniosku, iż taka ocena niczemu nie służy, przynajmniej jeśli chodzi o sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów.

Reakcją jest więc coraz powszechniejsza rezygnacja z zadawania wypracowań jako formy pracy własnej. Formy pisemne, jakimi są esej i wypracowanie, zastępowane są coraz częściej testami redukującymi wielowymiarową wiedzę do dwuwymiarowego „Tak / Nie”. Czyni to szkodę pokoleniu, które od pierwszych dni dorosłości konkurować będzie ze sztuczną inteligencją – lepszą i sprawniejszą w odpowiedzi na dwuwymiarowe pytanie. Dodatkowo w Polsce nakłada się na to rezygnacja z tzw. pracy domowej jako takiej, co jest kolejnym obok rosnącej popularności prywatnej edukacji (w samej Warszawie już co piąty uczeń nie chodzi do szkoły publicznej) czynnikiem, który zwiększy rozwarstwienie szans różnych klas społecznych.

Wypowiedź ustna, czasochłonna, często stresująca dla uczniów, jest formą dającą nauczycielowi okazję do gruntownego sprawdzenia, jaką wiedzę ma uczeń. Nie ChatGPT, nie rodzice, nie internet – ale uczeń. Obok sprawdzenia stanu wiedzy, sprzyja też nabywaniu umiejętności budowy wypowiedzi jak w eseju (wprowadzenie, rozwinięcie, podsumowanie), ale w formie dynamicznej – na żywo. Ta umiejętność jest i będzie kluczowa w świecie, gdzie współistnieć będziemy ze sztuczną inteligencją.

Odpłatna praca stanowić będzie coraz mniejszy procent naszej aktywności. Interakcje z innymi ludźmi pozostaną kluczowe dla satysfakcji z życia, zdrowia psychicznego i poziomu zadowolenia, jeśli nie szczęścia. W dobie cyfryzacji życia i komunikacji przyjmującej coraz częściej formę tekstową, umiejętność wypowiedzi i dialogu zyskuje na ważności. Powinna więc być częścią procesu edukacji – od strony nauczania, jak i sprawdzania wiedzy poprzez wypowiedź ustną. Nie zapominajmy, że naszą pierwszą i pierwotną formą komunikacji była i jest rozmowa.