Tomasz Terlikowski: Styl myślenia papieża Franciszka wpłynie na część teologów

Papież Franciszek zmarł w Wielki Poniedziałek 21 kwietnia 2025 roku, w wieku 88 lat.

Tym, co najmocniejsze w jego myśli, były intuicyjne, niemal artystyczne wglądy w istotę rzeczy. To nie było myślenie systemowe, ale wejrzenia w rzeczywistość, tak że niekiedy papieżowi bliżej było do Zen niż do klasycznego myślenia teologicznego.

Foto: REUTERS/Adnan Abidi