Organizmy żywe dostarczają niezliczonych inspiracji dzięki doskonalonym przez miliony lat strategiom przetrwania, wykorzystującym różnorodne formy, systemy i procesy. Przez wieki obserwacje ze świata natury były stosowane świadomie lub intuicyjnie w kulturze, wierzeniach, sztuce i architekturze. Dopiero w drugiej połowie XX wieku narodziła się biomimikra – interdyscyplinarna nauka, która podpatruje przyrodę, by znaleźć inspirację do innowacji i wynalazków. Kirsty Hamilton, dziennikarka, ekspertka od neuronauki i podróżniczka, odsłania jej kulisy i z detektywistyczną wręcz dociekliwością odkrywa świat przełomowych wynalazków inspirowanych przyrodą. Jej książka „Dzikie pomysły natury. Jak przyroda inspiruje świat nauki” stanowi inspirację do bliższego przyjrzenia się przedmiotom codziennego użytku i zastanowienia się, czy za ich wynalezieniem nie stała czasem wnikliwa obserwacja zjawisk przyrodniczych.

Podróżując po różnych zakątkach świata, Hamilton spotyka się z naukowcami, zagłębia się w badania naukowe i okrasza swoje opisy nawiązaniami do popkultury, aby pokazać splątaną sieć tworzenia i innowacji. Dziennikarka zaznacza, że ewolucja nie ma zdolności przewidywania ani nie realizuje żadnego boskiego planu – to seria modyfikacji w celu dostosowania się do lokalnych zmian i środowiska. Mrówki jako inspiracja dla systemów trasowania i robotyki, ślina gadów jako podstawa leku na cukrzycę, cement wzorowany na koralowcach czy brodawki wieloryba jako inspiracja dla energooszczędnych wiatraków – takich ciekawostek i przykładów znajdziemy w książce multum.