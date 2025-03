Załatane serce? To może być przełom w medycynie

„Doraźnie załatano serce pacjentki komórkami otrzymanymi metodami biotechnologicznymi, tak by chora doczekała do transplantacji serca od dawcy”, donosiły niedawno nagłówki najpoważniejszego z naukowych czasopism, czyli „Nature”. Rzecz nie jest trywialna i aby zrozumieć kliniczną i naukową doniosłość tej opisanej właśnie metody ratowania ludzkiego życia, musimy się cofnąć do przeszłości sprzed 1967 r., kiedy to dokonano pierwszej transplantacji serca u człowieka. Oraz uświadomić sobie, że nawet nie 1 proc. (sic!) ludzi kwalifikujących się do przeszczepu serca doczekuje jego przeprowadzenia.