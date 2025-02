Jan Maciejewski: Test epitafium

Coś przecież musi trzymać nas razem, coś ponad nami. Jakiś wysoki punkt, jak czubek cyrkla, zakreślającego okrąg świętych słów, przekleństw i błogosławieństw. Ludzie łączą się w grupy – tak już nasz gatunek ma w zwyczaju – ze względu na przyświecające im Dobro. Święta Sprawa, Wielka Rzecz; coś, co się podziwia, co się kocha – coś, dla czego można oddać życie. To „coś” musi być więc od tego życia wyższe, ważniejsze.

Cywilizacja rodzi się w chwili przesunięcia horyzontu porażki – dalej niż śmierć. To może być hańba, stracony honor, postradane imię. Może to być niegodny człowieka sposób życia. Albo i potępienie, stracona dusza. Ale tak czy inaczej, zawsze jest coś jeszcze, co można stracić. A więc i zyskać. Coś więcej niż życie. A to, co przyzwyczailiśmy się nazywać cywilizacją, suma spisywanych w księgach słów, czynów, budowli i obrazów, dzieł, jest tylko efektem ubocznym. Musiało być „coś więcej”, co popchnęło w drogę tych, których powrót uczczono łukiem triumfalnym. Przed spisaniem najbardziej doskonałego kodeksu musiała się pojawić w głowach idea sprawiedliwości. Przed wzniesieniem katedry – wiara w Boga. Na początku cywilizacji jest zachwyt, drżenie serca i nóg. Na końcu – znużenie. Wytarte z treści słowa, pozbawione znaczenia i ładunku. Pomiędzy tymi dwoma momentami jest czas budowania, pisania, gromadzenia przez cywilizację materialnych dowodów na rzecz swojego istnienia.

Ale to tylko środkowa część tej opowieści. Ani jej źródło, ani finał. A ten drugi może mieć kształt zarówno dekadencji elit, jak i schadenfreude mas. Te pierwsze mogą ciskać w Vance’a gromy, te drugie zaś bić się po udach z radości, że ktoś wreszcie wygarnął eurokratom prawdę prosto w twarz. Chwila satysfakcji, dreszcz na dźwięk spływającego z amerykańskiego nieboskłonu potwierdzenia własnych diagnoz – to trochę mało. Zdecydowanie za mało jak na „test epitafium”.