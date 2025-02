Kataryna: Rosja walczy z Zachodem tymi samymi metodami, co zawsze

Przesłanie skierowane do Polaków przez żegnającego się z władzą prezydenta z perspektywy ostatnich dni nabiera sensu wykraczającego poza zdawkową odpowiedź polityka na dziennikarskie pytanie i brzmi jak ponura przestroga, w której ważne jest jedynie pierwsze zdanie, bo wszystko, co po nim, to tylko próba pocieszenia. W niecały miesiąc Donald Trump zdążył potwierdzić wszystkie obawy swoich krytyków, a także swojego własnego wiceprezydenta, który kiedyś porównywał go do Hitlera.