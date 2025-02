Najlepszy detektyw na świecie

Kryminały trzymają się mocno. Kochamy genialnych detektywów oraz przebiegłych przestępców. Pragniemy jednak nie tylko śledzić historię tropienia sprawców morderstw czy napadów na bank, lecz niekiedy samemu rozwikłać tajemnicę przestępstwa. Odpowiedzią na to pragnienie jest wysyp gier nawiązujących do trudnego policyjnego fachu. Media społecznościowe zalewają reklamy tytułów, które, nawiązując do popularnych escape roomów, mają na celu zderzyć nas z zagadkami logicznymi, albo po prostu dostarczają zestaw wskazówek, dzięki którym możemy wspólnymi siłami dojść do rozwiązania. Nic tylko wybierać i grać. Wśród zalewu lepszych i gorszych pozycji jest tytuł, który się wybija. Nie będę owijać w bawełnę – to najlepsza gra detektywistyczna na świecie. „Detektyw: Miasto Aniołów” deklasuje konkurentów.

Klimat zbrodni w Los Angeles

Tutaj mogą się państwo żachnąć i uśmiechnąć szyderczo. Tak wielu marketingowców na pewno przekonywało was, że dany produkt jest najlepszy ze wszystkich, że po prostu trzeba go mieć. Mimo wszystko nie mogę znaleźć innych słów. Grałam w niezliczone gry detektywistyczne, uwielbiam ten gatunek (tak samo jak kryminały i wszelkie logiczne zagadki). Proszę o odrobinę zaufania. I życzliwe przyjrzenie się temu, dlaczego „Detektyw: Miasto Aniołów” stanowi szczytowe osiągnięcie gatunku.

Po pierwsze – klimat. Przenosimy się do mrocznego, przestępczego świata Los Angeles lat 40. XX wieku. Z każdego elementu gry wylewają się nawiązania do książek i filmów noir. Dodatkowo fabryka snów Hollywood również skrywa wiele brudnych grzeszków. Detektywi robią swoje, ale przy okazji są trochę nieporadni i trochę skorumpowani (i właśnie w nich będziemy się wcielać).

Kalejdoskop przestępców jest różnobarwny – od drobnych, mało rozgarniętych złodziejaszków do wyrafinowanych geniuszy zbrodni. Kobiety to femmes fatale, opcjonalnie aspirujące filmowe gwiazdki. Kto jest zaznajomiony z gatunkiem noir, będzie bawił się świetnie, odnajdując kolejne tropy i nawiązania.

Ale nie jest tak, że to wszystko dostajemy jako kilka punktów obecnych we wprowadzeniu do gry, a resztę musimy sobie wyobrazić. Klimat jest budowany misternie, a napięcie wzrasta z każdym rozdziałem, co zawdzięczamy świetnemu przekładowi. Tłumaczka Karolina Rybicka-Tomala wykonała kawał dobrej roboty, przekładając typowy dla popkultury osadzonej w latach 40. w USA slang przy pomocy gwary warszawskiej, dzięki czemu nastrój został zachowany, ale my nie musimy dziwować się nad każdym słowem obecnym we wprowadzeniu i podsumowaniu śledztw (choć i tak na końcu poradników dla detektywów umieszczono słowniczek najtrudniejszych zwrotów, za co też należy się wielki plus).