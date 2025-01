Stephen King w Polsce jest kobietą

Gdyby ktoś pytał o polskiego Stephena Kinga, to jest on kobietą. Wszechstronną, która umie pisać kryminały, thrillery, horrory i fantastykę młodzieżową. To autorka solidna, nierozmieniającą się na drobne – co roku publikująca jedną dobrą powieść, dorzucając jeszcze czasem opowiadania rozrzucone w różnych antologiach. Gatunek potrafi podszyć sporą dawką prozy obyczajowej i psychologicznej. Nie boi się próbować nowych rzeczy i decydować na trudniejsze literacko rozwiązania. Lubią ją czytelnicy, dostaje nagrody (m.in. Zajdla, Żuławskiego i Wielkiego Kalibru). Jedyne, czego Annie Kańtoch brakuje, to ekranizacje, co mnie zdumiewa, zwłaszcza dziś, kiedy kino i streamingi łakną ciekawych kobiecych bohaterek.