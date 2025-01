Precedensowe unieważnienie wyborów w Rumunii. Dla Rosji i Chin demokracja to wróg

- Jeśli zgodzimy się na to, by zapewnić bezpieczeństwo Beniaminowi Netanjahu z okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz, to czemu również nie zaprosić Władimira Putina? - pytała na konferencji prasowej wicemarszałek Senatu, kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta, Magdalena Biejat.