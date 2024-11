Politolog o wyborach prezydenckich: Kandydat PO będzie musiał wtargnąć na pole PiS

Plus Minus: Jest pan specjalistą od strategii kampanijnych. Czy można dzisiaj określić, jaka strategia będzie najbardziej skuteczna w przyszłorocznych wyborach prezydenckich?

Strategia musi wynikać z poparcia dla partii politycznych, które będą wystawiać kandydatów, i oczekiwań społecznych. Czyli sztaby muszą się zastanowić, co będzie najważniejsze w najbliższym czasie dla wyborców, jaka osobowość będzie premiowana i co kandydat ma do powiedzenia wyborcom. Każdy z kandydatów będzie grał na mobilizację własnego elektoratu i demobilizację wyborców przeciwnika, co wymaga twardego gracza. Z drugiej strony w wyborach prezydenckich kandydat musi być troszkę bardziej miękki niż jego ugrupowanie, bo sam twardy elektorat nie wystarczy do zwycięstwa. W drugiej turze kandydat musi zdobyć innych wyborców, z centrum. Takich, którzy przekalkulują, co będzie dla nich mniejszym złem. Co oznacza dużo kampanii negatywnej w II turze wyborów prezydenckich.