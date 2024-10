Gdy kilka dni temu prezydent Andrzej Duda zaprosił do siebie Dariusza Barskiego, Kancelaria Prezydenta poinformowała, że doszło do spotkania z prokuratorem krajowym. Sęk w tym, że prokurator generalny Adam Bodnar, uznając, że powrót Barskiego z emerytury był bezprawny, rozpisał konkurs i na pełniącego obowiązki prokuratora krajowego powołał Dariusza Korneluka. Ten nie może być pełnoprawnym (czyli bez p.o.) prokuratorem krajowym, bo PiS wpisał do ustawy przepis, że taką zmianę zatwierdza prezydent.