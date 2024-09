Jan Maciejewski: Sprawa włóczykija

Właśnie, że nie. Zupełnie nie takie. Proszę powiedzieć tej wpatrującej się rozmarzonym wzrokiem w stojącego tyłem do nas, twarzą do wzburzonego morza albo zamglonych gór tajemniczego mruka dziewczynce, że z kimś takim nie byłaby nigdy szczęśliwa. Że musi znaleźć sobie męża, z którym łatwiej będzie jej uzyskać od banku kredyt hipoteczny na mieszkanie w dobrej dzielnicy, a jeśli jej się poszczęści, to może nawet przed trzydziestką kupi jej używanego SUV-a. Powiedz jej to w twarz, a zaraz potem przywiąż sobie kamień młyński do szyi i skocz do swojego przydomowego basenu.

Dojrzewanie jest procesem ocalania możliwie jak największej ilości dziecięcej wiedzy przed atakami podobnych gorszycieli i deprawatorów. Akwizytorów „życiowego realizmu”, płatnych zdrajców na usługach Wielkiej Szarzyzny i sektora bankowego. One, te pięcioletnie, zakochane we Włóczykiju, wiedziały coś strasznie ważnego. To ten rodzaj wiedzy, który w stanie czystym, uderzającym do głowy i poszerzającym świadomość, udaje się potem odzyskać już chyba tylko mistykom i artystom.

Wielki aforysta Joseph Roth pisał, że mężczyźni zakochują się nie tyle w kobietach, ile w światach, które one reprezentują. A jeśli tak, to uważam, że kobiety również nie kochają się w samych mężczyznach, tylko światach, do których ci mogą je ze sobą zabrać. W magicznych krainach, których brzmienie głosu, sylwetki i rysy twarzy są tylko dalekim echem, niepewną zapowiedzią. Bo oni też nie wiedzą – Włóczykij nie korzystał z map, na tym polegała większa część jego uroku. W naszym języku zachowały się jakieś powidoki tej wiedzy, w potocznych zwrotach, w rodzaju „chodzić ze sobą”. Tylko że nie o zwykłe, leniwe snucie się po szarych ulicach tu idzie, tylko o wędrowanie. Z daleka od domów i bezpiecznych dolin. Hen, za Góry Samotne. Na Południe.