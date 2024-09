– Rosjanie jako jedyni przyszli nam z pomocą, gdy zostaliśmy napadnięci przez Pakistan – usłyszeliśmy jakiś czas temu od dyplomaty z subkontynentu. Ale to niejedyny powód indyjskiej sympatii do Rosji. Moskwa kibicowała dekolonizacji subkontynentu, z dużą dozą sympatii traktowała flirtującą z socjalizmem polityczną dynastię Nehru/Gandhi, dosyć ciepło odnosiła się do Ruchu Państw Niezaangażowanych (którego jednym z filarów były Indie), można odnieść wrażenie, że o ile religię w bloku komunistycznym traktowano zwykle – oględnie mówiąc – po macoszemu albo i gorzej, to o kulturze i religiach subkontynentu pisano dużo i chętnie, może na zasadzie odległej egzotycznej ciekawostki. Dziennikarze i pisarze z bloku wschodniego nagminnie zwiedzali zmieniające się azjatyckie mocarstwo, a niejeden Indus wyższe wykształcenie zdobył na wschodnioeuropejskiej uczelni.

Wszystko to, można by rzec, sentymenty. Ale obok nich są też twarde realia: olbrzymia większość arsenału indyjskiej armii to uzbrojenie i wyposażenie rosyjskie, jeśli nie radzieckie – a mowa o kraju, w którym armia cieszy się wyjątkowym autorytetem i jej obecność jest dostrzegalna w znacznie większym stopniu niż w większości innych państw. Rosyjskie know-how wspiera indyjski cywilny program nuklearny, dosyć szybko rozwijający się program kosmiczny, przemysły elektroniczny, maszynowy, chemiczny, wydobywczy.

Handel wypada znacznie skromniej niż w przypadku Chin – rósł od 1,2 mld dol. w latach 90., przez – przykładowo – 11 mld dol. w 2012 r., aż po prognozowane na 2025 r. 30 mld dol. Ale pamiętajmy przy tym, że w przeciwieństwie do Chin Indie nie graniczą bezpośrednio z Rosją, co w sporej mierze w naturalny sposób ogranicza kontakty – a Rosja mimo wszystko zalicza się do pierwszej dziesiątki (a prawdopodobnie nawet piątki) handlowych partnerów Indii. A pod pewnymi względami jest partnerem czołowym, np. awansowała na największego dostawcę ropy dla subkontynentu, w czym zapewne niemałą rolę odgrywają niskie ceny surowca. Tyle że bilans obrotów handlowych z USA sięga 191 mld dol. (2022 r.), a z Europą – 51 mld euro (także w 2022 r.), co dobitnie pokazuje realne priorytety.

Ekspertka Indian Council of World Affairs w New Delhi dr Chandra Rekha w książce „India-Russia Post Cold War Relations: An Epoch of New Cooperation” (opublikowanej w 2017 r., a zatem odległej jeszcze od dzisiejszych, ukraińskich dylematów indyjskich przywódców) entuzjastycznie pisze o relacjach z Rosją. „Stosunki obu krajów są oparte na obustronnym zaufaniu, zrozumieniu, wspólnych interesach i obawach. Oba kraje promują się nawzajem na globalnej arenie i wspierają nawzajem swój wzrost. Panuje między nimi trwały pokój i dlatego strategiczne partnerstwo jest dla nich nieodzowne” – kwituje.

Przy czym Rekha już w czasie pracy nad swoją publikacją dostrzegała, że na wielu płaszczyznach współpracę z Rosjanami zastąpiła współpraca z USA, a dziś pewnie trzeba byłoby też dopisać do listy Europę, której relacje z subkontynentem również się intensyfikują. Gdy podczas marcowej wizyty dziennikarzy z Europy Środkowej w New Delhi zapytaliśmy szefa indyjskiego MSZ Subrahmanyama Dźaiszankara o to, po czyjej stronie Indie by stanęły, gdyby były do tego zmuszone, odpowiedział wymijająco, ale zarazem jednoznacznie. – Indie opowiadają się za utrzymaniem przyjaznych stosunków z wszystkimi krajami na świecie – podkreślił, uważnie ważąc każde słowo. – Z krajami Zachodu niewątpliwie łączą nas dziś najsilniejsze więzy – dodał po chwili milczenia.