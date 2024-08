To nie jest moja chora wyobraźnia, ale przeniesienie Raskolnikowa do dzisiejszej Rosji. Nasz bohater nie nazywa się Raskolnikow, ale Iwan Rossomachin, a Alona Iwanowa jest 85-letnią miłą staruszką Julią Bjuskik.

Wyobraźmy sobie jednak, że jest rok 1863, w Polsce wybucha powstanie styczniowe, Rosja ma za mało żołnierzy i proponuje skazańcom amnestię w zamian za pójście do armii na front. Wyobraźmy sobie jeszcze, że Raskolnikow przyjmuje tę ofertę i jedzie na ziemie Królestwa Polskiego, Litwy czy Ukrainy, morduje, rabuje i gwałci. Aż trudno sobie wyobrazić, ale po zwolnieniu z wojska wraca do Petersburga, gdzie znajduje jeszcze starszą niż Aldona Iwanowna staruszkę i gwałci ją, i morduje. Aresztowany znowu zapisuje się z więzienia na front – i zostaje wypuszczony.

To nie jest moja chora wyobraźnia, ale przeniesienie Raskolnikowa do dzisiejszej Rosji. Nasz bohater nie nazywa się Raskolnikow, ale Iwan Rossomachin, a Alona Iwanowa jest 85-letnią miłą staruszką Julią Bjuskik (po angielsku pisana Yulia Byuskikh). W 2022 r. Rossomachin przeniósł się z więzienia, gdzie odsiadywał 14-letni wyrok za morderstwo, do oddziałów Wagnera na wojnę z Ukrainą. Powojował i wrócił do swojego rodzinnego miasteczka w obwodzie kirowskim – niecałe tysiąc kilometrów od Moskwy. Niedługo potem został skazany na 22 lata więzienia za mord „ze szczególną brutalnością”. Niecałe cztery miesiące później był już z powrotem na froncie ukraińskim. Nie jest to odosobniony wypadek, ale ten akurat znamy ze szczegółami, gdyż wzburzona wnuczka Julii Bjuskik poinformowała o wszystkim BBC i przekazała nawet oficjalne dokumenty.

Może to zabrzmi trochę patetycznie, ale taka Rosja nie może przeżyć, sama się zamorduje i położy do grobu. A jeśli nie – to my przepadliśmy.