„A Rekindled World”. U grobu cadyka i tuż po weselu

Pandemia zastała Chaima Yaakova Silberberga z Izraela w Krakowie. Z dnia na dzień życie zamarło, a on stracił pracę. Nieoczekiwanie interweniowała boska opatrzność, która postawiła przed nim nowe wyzwanie. Pewnej nocy odebrał telefon od nieznajomego, który poprosił go, by poszedł na żydowski cmentarz w Krakowie i u grobu jednego z rabinów modlił się o wyzdrowienie jego ciężko chorego ojca.