Można powiedzieć, że Kidman niczego nowego nie wymyśliła. Sprawy rodzinnych sekretów i konsekwencji, jakie uderzają w dzieci, drążyła w serialach „Małe kłamstewka” (2017), „Od nowa” (2020) i „Ekspatki” (2024). Jednak „Idealna para” jest bardziej zróżnicowana stylistycznie. Operuje aurą obyczajowej tragikomedii z obrzucaniem się weselnym tortem oraz megaskandalem na spotkaniu promocyjnym. Są też intermedia z pokręconymi jak u Davida Lyncha postaciami: polska służąca Gosia robiącą pierogi, wodzirej weselny i zwariowana Francuzka Isabel (Isabelle Adjani) zdradzają podczas przesłuchań najgorsze dziwactwa i świństwa wzorem modnych ostatnio reality show w scenerii pięknej wyspy.

Czas na przedstawienie autorki książki zaadaptowanej na serial, tylko dwa lata młodszej od Kidman Elin Hilderbrand. Wypuściła blisko 30 bestselerów – niczym Greer! – a wszystkie umieściła tam, gdzie mieszka, czyli na wyspie Nantucket w Massachusetts. Tak, tak: tam, gdzie rozgrywa się „Para idealna”. Hildebrand też ma trójkę dzieci. Rozwiodła się z mężem, a kilka lat po rozwodzie, zamiast pisać romanse, za co „The New York Times” nazwał ją „królową literatury plażowej”, opublikowała w 2018 r. pierwszy kryminał, „Parę idealną” właśnie.

Greer, udzielając wywiadu w swojej willi, nie kryje, że inspirowała się Agathą Christie, zaś każdy, kto zetknął się z jej książkami i lubi ulokowane w jednym miejscu kryminalne historie, wciągnie się w serial. Luksusowa posiadłość przypomina hotel „Biały lotos”? Wszystko już było!

Gdybyśmy chcieli dać dowód polskiej megalomanii, moglibyśmy powiedzieć, że Hildebrand, pisząc książkę, inspirowała się „Moralnością pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, która sportretowała rodzinę podporządkowaną pani domu, utrzymującej tajemnice w murach mieszkania. Zgodnie z zasadą, że rodzinne brudy pierze się w domu.

„Para idealna” i rzeczy zakazane

Rzecz w tym, że Greer zajęta pisaniem i walką o kolejne sukcesy o brudach nie chce nawet słyszeć, co dopiero o ich praniu. A zebrało się ich sporo i każdy ma za uszami: mąż, każdy z trzech synów, synowa i narzeczona. A to nie wszyscy, ponieważ w galaktyce Greer wokół majątku i sławy, jakie zdobyła, kręci się wiele, mniej lub bardziej, podejrzanych indywiduów. To pozwala uruchomić scenariuszowego rollercoastera, który podkręca emocje do końca szóstego odcinka motywami alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, zdrady, hazardu, eutanazji i kłopotliwej ciąży.